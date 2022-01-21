لبنان في وضع كارثي… وترشّح الحريري مرحلة فاصلة!

كشف النائب نزيه نجم عن ان “الرئيس سعد الحريري سيجتمع هذا المساء بكتلة المستقبل، ويتحدث بشكل مفصل عن كل الأمور التي حصلت في البلاد في الفترة الماضية والقرار الذي سيتخذه من المشاركة في الانتخابات النيابية او عدمها”.









وأكد ان “عدداً من نواب المستقبل قد يتوجهون الى عدم الترشح الى الانتخابات في حال عزوف الرئيس الحريري عن خوض الاستحقاق الانتخابي”، وقال: “ان عزوف الحريري عن الترشيح سيكون له تأثير على البلد ككل وحين لا يكون المكون السني بخير، فالبلد كله لن يكون بخير”.

واعتبر نجم أنه “مع غياب الاعتدال السني في لبنان، ستذهب الأمور للتطرف لأن هذا الاعتدال هو ضرورة قصوى في البلد وهذا ما سنفتقده كثيراً”.

وتوقع انه “مع غياب الرئيس سعد الحريري الذي كان ضمانة للطوائف كافة، سيكون الوضع كارثي في لبنان بعد الانقسام السني الذي سينتج في المجلس النيابي اشكالاً والواناً”.

وختم نجم: “الله يسترنا”.