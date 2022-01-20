الممثلة البريطانية ميريام مارغولييس: أنا يهودية وأرفض وجود دولة إسرائيل

أعربت الممثلة البريطانية- الأسترالية ميريام مارغولييس عن دعمها لنجمة هاري بوتر إيما واتسون في موقفها من القضية الفلسطينية، والذي كان قد أثار الكثير من الجدل مؤخرا.

وقالت مارغولييس، في مقابلة نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إنها يهودية، لكنها لا تؤمن بأنه كان يجب أن تقوم دولة إسرائيل، لأنّ السبيل إلى ذلك كلّف انتزاع أرواح وأراض من شعب آخر، وهذا ليس عادلا”.









وأوضحت أن الإسرائيليين يحاولون تضييق الخناق على التعبير عن دعم فلسطين، لأنهم يشعرون أن الرأي العام ينقلب ضدهم في هذا الشأن”.

وأشارت مارغولييس إلى أن موقف واتسون الداعم لفلسطين، والذي تسبب مؤخرا في انزعاج إسرائيل إلى حد اتهامها بمعاداة السامية من قبل مسؤولين إسرائيليين، هو موقف “رائع” ومن “الطبيعي أن تكون ردة فعل الإسرائيليين كذلك، فهم لا يحبون أي انتقاد، لا بل يعتقدون أن أي انتقاد لإسرائيل هو معاداة للسامية. وفي الحقيقة هناك خلط بين الأمرين.. بمعنى أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، وهو ما ليس صحيحا”.

وأضافت “إيما واتسون لم ترتكب خطأ، فقد تحدثت من قلبها، وأنا أحيي ذلك”.

وأشارت الممثلة البريطانية إلى أنه يجب أن “نكون قادرين على انتقاد إسرائيل. أنا يهودية ولم أخف ذلك قط. وأعتقد أن إسرائيل ما كان يجب لها أن تقوم لأن السبيل إلى تحقيق ذلك أدى إلى خسارة الناس أرواحهم وأراضيهم. وهذا ليس عدلا”.

وأوضحت ” لا أؤمن بأنه يجب رمي إسرائيل إلى البحر أو أن يُقتل أي أحد. هذا ليس حلا. ولكنني أود لو أرى تغييرا في الأفعال تجاه الفلسطينيين”.

وعن زيارة سابقة قامت بها إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، قالت مارغولييس “التزامي تجاه فلسطين ليس التزاما سياسيا. إنه التزام إنساني. وجاء نتيجة ما رأيته بنفسي من مأساة وحرمان سببه الإسرائيليون (شعبي) للفلسطينيين. لم يكن شيئا قرأت عنه أو سمعت به، بل هو أمر شاهدته بنفسي. وعندما ترى الأشياء بنفسك، يكون لها تأثير قوي عليك”.

وقالت ميريام مارغولييس إن موقفها تجاه الفلسطينيين أدى إلى نعتها بأقبح النعوت على الرغم من كونها يهودية، إذ إنها اتُهمت بـ”الفاشية والكارهة لليهود والمعادية للسامية والخائنة”.

وقبل أيام، أصدرت شخصيات بارزة في هوليوود بيانا لدعم إيما واتسون، وذلك في أعقاب اتهامها بمعاداة السامية، بعد أن نشرت صورة تظهر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين مرفقة بشعار “التضامن هو فعل”.

واقتبست إيما في منشورها مقولة لناشطة تدعى سارة أحمد قالت فيها “التضامن لا يعني أن كفاحنا هو نفسه أو أن ألمنا هو نفسه أو أن أملنا في المستقبل نفسه. التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد نحن نعيش على الأرض نفسها”.

وأثار المنشور انتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وداني دانون وزير العلوم والتكنولوجيا السابق في حكومة بنيامين نتنياهو.