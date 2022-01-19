دبي تتصدر السياحة العالمية عام 2022 والغردقة تدخل قائمة الوجهات الـ10 الأكثر شعبية

كشفت منصة Tripadvisor الأمريكية أن الوجهة الأكثر شعبية في العالم خلال عام 2022، هي قرية صيد من القرن العشرين تحوّلت إلى مركزٍ عالمي للسفر الراقي في القرن الـ21، وذلك خلال إعلان منصة السفر عن جوائز اختيارات المسافرين لعام 2022، التي تضم أفضل الوجهات الممتازة.

حسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، فإنه رغم أن دبي احتلت المركز الأول، فإنها ليست البلد الشرق أوسطي الوحيد على القائمة، حيث تراوحت قائمة العام الجاري، بين الأسماء الأوروبية المعروفة والملاذات الصحراوية والاستوائية المرغوبة.









أكثر 10 وجهات شعبية في العالم

هذه هي قائمة منصة Tripadvisor لأفضل الأماكن تقييماً وتفضيلاً في عام 2022:

دبي، الإمارات العربية المتحدة لندن، المملكة المتحدة كانكون، المكسيك بالي، إندونيسيا كريت، اليونان روما، إيطاليا كابو سان لوكاس، المكسيك إسطنبول، تركيا باريس، فرنسا الغردقة، مصر

لماذا دبي؟

يقول جاستن ريد، مدير الإعلام والوجهات والسفر في Tripadvisor، خلال رسالةٍ بالبريد الإلكتروني إلى شبكة CNN الأمريكية: “لطالما كانت دبي وجهةً شعبية، وقد ارتقت رويداً رويداً في مراكز جوائز اختيارات المسافرين من Tripadvisor خلال السنوات القليلة الماضية، وها هي تأتي في عام 2022 لتتقلّد تاج المركز الأول باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في العالم”.

مدينة دبي – رويترز

كما أردف ريد: “دبي هي مدينةٌ فائقة الحداثة وتمتلك كل شيء: شواطئ ذهبية، ومطاعم عالمية، وفنادق رائعة الجمال. وتعتمد جوائز اختيارات المسافرين على مراجعات الأماكن التي تستحق الزيارة، والإقامة، والأنشطة التي يمكن ممارستها في الوجهة. ولهذا فإنّ تصنيف مدينة في المرتبة الأولى يعني أنها قد حصلت على مراجعات مسافرين مذهلة من مختلف قطاعات السياحة”.

المتحدث ذاته أوضح أنه “برغم تأثيرات الجائحة، فإن دبي استمرت في جذب القاصي والداني من الزوار خلال العام الماضي، وبرزت باعتبارها مكانهم المفضل للزيارة خلال عامٍ كان يحتاجون فيه بشدة إلى بعض الإثارة”.

أكثر 10 وجهات رواجاً في العالم

تضمُّ فئة الوجهات الرائجة مجموعةً من الوجهات التي شهدت أفضل زيادةٍ على أساسٍ سنوي، إلى جانب حصولها على مراجعات وتقييمات مسافرين إيجابية على Tripadvisor في ما يتعلّق بالإقامة، والمطاعم، والأنشطة التي يمكن فعلها. وإليكم تلك الوجهات:

ميورقة، إسبانيا القاهرة، مصر رودس، اليونان تولوم، المكسيك دوبروفنيك، كرواتيا إيبيزا، إسبانيا ناتال، البرازيل أروشا، تنزانيا غوريم، تركيا سانتوريني، اليونان

كذلك، قدمت دول حوض البحر المتوسط بشكلٍ عام، أداءً جيداً بسبع مدن على هذه القائمة، فيما هيمنت الوجهات المشمسة إجمالاً.

فئات أخرى

تقدم منصة Tripadvisor فئات جوائز أخرى إلى جانب الفئات الكبرى. وإليكم قائمةً بالمراكز الأولى في تلك الفئات:

عشاق الطعام: روما، إيطاليا

عشاق الأماكن المفتوحة: متنزه بركان أرينال الوطني، كوستاريكا

عشاق التزلج: زيرمات، سويسرا

عشاق المدن: دبي، الإمارات

الباحثون عن الشمس: كانكون، المكسيك

كيف يتم اختيار الوجهات؟

وفقاً للمنصة، فإنّ الاختيارات تُكرّم المواقع الأكثر شهرة بين المراجعين.

تأخذ الآلية في اعتبارها جودة وكمّ المراجعات خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، “وذلك لاختيار الوجهات التي تقدم باستمرارٍ أفضل تجربةٍ شاملة للمسافرين”.