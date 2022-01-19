حماس تعتقل المعارضين لسياساتها ….وانتقادات بسبب عجزها عن معالجة مشاكل البنية التحتية

لندن- بيروت أوبزرفر

علم بيروت اوبزرفر أن وحدة استخبارات حماس في غزة اعتقلت رحيم بكر، وهو واحد من المعارضين الفلسطينيين البارزين.









وقالت عائلة بكر وأصدقائه إن الاعتقال جاء بسبب الانتقادات الموجهة إليه ضد حماس. لا توجد معلومات عما حدث لبكر. بالإضافة إلى ذلك ، تبذل حماس جهودًا كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي لإسكات أي انتقاد لها.

من ناحية أخرى حملت قوى سياسية وعلى راسها القيادي مجدي الصالح وزير الحكم المحلي الفلسطيني حماس المسؤولية عن انهيار البنى التحتية في منطقة غزة جراء العاصفة الماضية. وأضاف مجدي أن هذا بسبب عدم قيام حماس بإجراء انتخابات محلية.