“بطارية متطورة”.. سيارة تسلا تقطع مسافة 1200 كلم بشحنة واحدة

تمكنت سيارة تسلا مجهزة ببطارية متطورة، من قطع مسافة أكثر من 1200 كيلومتر (750 ميل) بشحنة واحدة.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” إلى أن البطارية الجديدة تم تطويرها من قبل شركة “أور نكست إنيرجي” (Our Next Energy) الناشئة في ديترويت.









ومكنت البطارية المتطورة سيارة تسلا “موديل أس”، من قطع ضعف المسافة تقريبا، التي تقطعها بالبطارية العادية، وبذلك تفوقت على معظم السيارات التقليدية الأخرى، لناحية المسافة التي يمكن قطعها بخزان واحد من البنزين أو الديزل.

وتم اختبار البطارية الجديدة على طرقات بولاية ميشيغان، والنتائج التي تم تحقيقها “أرست معيارا جديدا لصناعة السيارات بأكملها”، وفقا لمؤسس شركة ONE والرئيس التنفيذي لها، مجيب إعجاز.

وقال إعجاز “نريد تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية، وإنهاء القلق بشأن المسافة التي يمكن قطعها عبر شحنة واحدة من البطارية، وهو الأمر الذي يعيق معظم المستهلكين اليوم”.

ويتم تبديد المخاوف بشأن المسافة التي يمكن للسيارات الكهربائية قطعها بشحنة واحدة من البطارية، عبر بناء المزيد من محطات الشحن على الطرقات، وسط مساعي لتقليل وقت الشحن، وفقا للصحيفة.

ويذكر أن هذه البطارية الجديدة التي طورتها ONE، لها تصميم مبتكر يحتوي على الفوسفات والحديد والليثيوم، وتأمل الشركة أن يتم استخدامها في شاحنات تجارية مستقبلا.