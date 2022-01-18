التحالف ينفذ غارات على صنعاء في أول رد على “هجوم الإمارات”.. استهدفت قيادات حوثية ومنصات صواريخ

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، تنفيذ ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت ما وصفها بـ”قيادات إرهابية” شمال صنعاء، وذلك في أول هجوم بعد تعرُّض مطار أبوظبي لاستهداف بطائرات مسيّرة، أسفر عن مقتل ثلاثة، ونال استنكاراً عربياً ودولياً.

التحالف قال في بيان، إن قواته الجوية “نفذت عمليات على مدار الساعات الـ24 الأخيرة فوق صنعاء”، مطالباً أهالي صنعاء بـ”الابتعاد عن معسكرات الحوثيين؛ حرصاً على سلامتهم”، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية.









وأكد أن “الطائرات (إف-15) الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية”، قال إنهما استُخدمتا اليوم، ولكنه لم يؤكد أنهما استخدمتا في الهجوم على الإمارات.

كما أشار البيان إلى استهداف من قال إنهم “قيادات إرهابية” شمال العاصمة صنعاء، ولم يذكر أكثر من ذلك.

مغردون مقربون من الإمارات، ووسائل إعلام مؤيدة للحوثيين، أكدت مقتل القيادي في جماعة الحوثي عبد الله قاسم الجنيد، الذي قالت إنه عميد ركن، ومدير كلية الطيران والدفاع الجوي، مع قيادات أخرى.

بيان التحالف أكد أيضاً، أن “استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة والإمارات جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، وأن الأعمال العدائية للحوثيين تهديد للأمن الإقليمي والدولي”.

وقال التحالف: “الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان”، فيما أشار إلى أنه “استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء، وأن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد”.

هجوم أسفر عن قتلى

وتبنى الحوثيون هجمات “بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة”، الإثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقعاً قيد الإنشاء بمطار أبوظبي الجديد، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن “حادثة” بمستودع وقود في أبوظبي.

من جانبها شددت الإمارات على أنها تحتفظ بـ”حقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم”.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، إنها استهدفت مطاري دبي وأبوظبي، ومنشآت “حساسة” في الإمارات بـ5 صواريخ باليستية، وعدد “كبير” من المسيّرات.

حيث قال بيان تلفزيوني للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، نقلته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، إن “العملية تمت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة (لم يذكر العدد)”.