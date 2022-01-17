صحف غربية ترصد تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان

لندن – بيروت أوبزرفر

بعد تداولها بسعر يقارب 33 ألف ليرة للدولار ، تتعافى الليرة اللبنانية ويتم تداولها الآن عند حوالي 24 ألف ليرة للدولار الواحد.









صحف بريطانية أشارت إلى أن هناك سبب رئيسي واحد وراء التعافي ، وهو إعلان حزب الله وحركة أمل ، السماح للحكومة اللبنانية بالاجتماع والعمل لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وتقول بعض من الصحف البريطانية الشعبية إلى تساؤل الكثيرون لماذا يحتاج حزب الله إلى موافقة الحكومات على الانعقاد خاصة في ظل هذه الأجواء؟

من ناحية أخرى توقفت هيئة الإذاعة اللبنانية ووكالة الأنباء الوطنية عن البث في ظل تكرار الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان. يعمل معظم موظفي هذه المؤسسات من المنزل ولا يوجد إنترنت موثوق أو كهرباء تمنعهم من العمل.