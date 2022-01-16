فاينانشيال تايمز: الإمارات “تكافح” غسيل الأموال لتجنب “القائمة الرمادية”

قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الدولة الخليجية زادت بشكل كبير من قدرتها على تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة، حيث يكافح المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط لإبقاء نفسه خارج قائمة المراقبة العالمية لغسيل الأموال.

وتواجه الإمارات خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم “القائمة الرمادية” للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة، بحسب تقرير سابق لوكالة “بلومبيرغ”.









في أبريل 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس دولة الإمارات، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين وتشديد الامتثال في القطاعات المعرضة لسوء الاستخدام، وخاصة تجارة الذهب والأموال والعقارات الفاخرة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أحمد الصايغ، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير”. وأضاف: “نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا – تم تعيين الحد الأقصى للغاية”.

ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، والتي تضم 23 دولة مثل بنما وسوريا واليمن ودول أخرى، وفقا للصحيفة البريطانية.

وهناك أيضا قائمة سوداء تضم فقط إيران وكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تتخذ الهيئة متعددة الأطراف قرارها النهائي في فبراير المقبل. وقال الصايغ: “بغض النظر عن النتيجة، لدينا الآن خطة عمل”.

والوزير الصايغ هو جزء من فريق عمل لمكافحة غسيل الأموال، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والمكلف برفع درجة التنسيق بين الإمارات السبع في الاتحاد، بما في ذلك إمارة دبي، التي أصبحت الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري الصفقات الذين يسعون لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وقال الصايغ إنه في محاولة لتجنب القائمة الرمادية، أنشأت فرقة العمل منذ عام 2020 سجلا للملكية النفعية للشركات يمكنه توفير المعلومات المطلوبة للأطراف الدولية المقابلة في ثلاثة أيام فقط.

كما وقعت الإمارات اتفاقيات تسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين. كما تم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية، مثل العقارات، تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال.

في السابق، كان يتعين على المؤسسات المالية فقط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة – وهو مطلب تم توسيعه الآن ليشمل المحاسبين والمراجعين والأحجار الكريمة وتجار الذهب ووسطاء العقارات. وقد تم تسجيل حوالي 40 ألف منهم الآن في النظام، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تقارير المعاملات المشبوهة، مثل المشتريات النقدية الكبيرة للممتلكات.

وقال الصايغ: “لدينا آلاف التقارير الجديدة عن المعاملات المشبوهة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات”. وتضاعف عدد العاملين في وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية، التي تقود التحقيقات، إلى أكثر من الضعف.

وبين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسيل أموال بالإمارات ما يقرب من 94 بالمئة، وفي العام الماضي، صادرت الدولة أكثر من 625 مليون دولار كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إلى اعتقال مواطن إماراتي في لندن خلال ديسمبر الماضي.

واحتجز الرجل البالغ من العمر 46 عاما في بلجرافيا للاشتباه في تنظيمه مجموعة من السعاة الذين يُزعم أنهم نقلوا ما يقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني من النقد الإجرامي من المملكة المتحدة إلى دبي.

وقال الزعابي: “سنواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة في الحرب العالمية ضد التمويل غير المشروع”.