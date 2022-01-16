مدير عام أوجيرو يهدد بالإستقالة: لن نتحمل مسؤولية تقاعس الآخرين

أكد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أنه “عند الساعة 11:15 انقطع الاتصال في كورنيش المزرعة بسبب “تافه” وهو تأخر محاسب في وزارة الاتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً”.

وأضاف، عبر “الجديد”، “لن أقبل بأن أبقى في منصبي ما لم تتأمن الإمكانيات للعمل ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر “وإذا مش قادر جيب الإنترنت اترك منصبي أفضل”.









وتابع، “أحد أبناء بيروت تبرع ونشكر قائد الجيش جوزيف عون على إعلانه الإستعداد لتأمين الفيول وبالأمس استطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة “بالدين”.

وكشف عن أنه “تم تأمين الفيول لكل من سنترالي الأشرفية وكورنيش المزرعة ومن المنتظر عودة سنترال المزرعة إلى الخدمة بغضون نصف ساعة إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة نفسها”.

ولاحقا، أعلنت “أوجيرو” عن “توقّف خدماتنا ضمن نطاق سنترال الأشرفية موقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت. نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا”.

في الإطار، أعلنت “اوجيرو” عن توقف خدماتها ضمن نطاق سنترال الحمرا موقتًا “إلى حين إعادة تزويدنا بمادة المازوت”.