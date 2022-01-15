رسالة من المحامي مروان سلام الى وزير الثقافة: بيروت بأبشع فوضويتها….

زار وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى بائع كتب يقيم ويبيت تحت جسر الفيات الحديدي في منطقة بيروت بعد ان قدم له الوزير مرتضى مجموعة من الكتب كاتبا رسالة له جاء فيها: ” تشرفت اليوم بزيارة الاستاذ محمد المغربي الذي يأبى إلا ان يمارس الثقافة بأبهى تجلياتها حتى في أحلك الظروف عامة وشخصية”.

التوقيع وزير الثقافي محمد وسام مرتضى.

وعلق المحامي مروان سلام متوجهاً إلى وزير الثقافة قائلاً: كم تمنيت أنا شخصيا أن تمارس ثقافتك كوزير وتأبى أن يبيت بائع كتب تحت جسر حديدي لأن ذلك لا يليق حضاريا بك وبمدينتنا ولا بعاصمتك بيروت، حتى ولا يليق بالبائع كإنسان. هذا اولا، ثانياً: كنت أتمنى أن تمارس ثقافتك وإنسانيتك وتتصل بزميلك وزير الشؤون الإجتماعية شخصيا كي تأمنوا لبائع الكتب دكاناً صغيرا يبيع فيه كتبه ويعتاش منه، وبيتا صغيرا يأويه بدل من أن تشجع على أن تكون مدينتنا بيروت وعاصمتك بأبشع فوضويتها.