#نجوى_كرم تسجّل نجاح أُولى حفلاتها هذا العام على مسرح “كوكاكولا أرينا” في #دبي!

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ليلة هذا الجمعة 14 يناير، أُولى حفلاتها للعام الجديد 2022، من على مسرح “كوكاكولا أرينا” الضخم في دبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق.

وتألّقت بإطلالة ساحرة بفستان باللون الأبيض من تصميم “طوني ورد”، وألهبت أجواء حفلها بباقة من أجمل وأشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير للجمهور الغفير الذي إكتظّت به القاعة وملأ المقاعد قبل ساعات من الحفل، مسجِّلةً بذلك نجاح أُولى حفلاتها لهذا العام.









وكان هذا الحفل الذي جمع شمس الأغنية بالقيصر كاظم الساهر، والذي وُصف بلقاء العمالقة، وبالحفل الأضخم والأفخم، قد ظلّ حديث مواقع التواصل الإجتماعي والحدث الأبرز لأسابيع قبل موعده، كما تصدّرت شمس الأغنية التراند على موقع تويتر في عدّة بلدان عربية بهاشتاغ:

#NajwaKaramCocaColaArena قبل ساعات من بداية الحفل.