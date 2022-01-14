إدي معلوف: مخطئ من يعتقد أنّ الانتخابات ستؤدي إلى تغيرات دراماتيكية

شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف على أن “العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار هي العناوين الخلافية التي يجب أن يتفق عليها اللبنانيون”، مؤكداً أن “هذا الوقت الحساس التي يمر به لبنان هو الأنسب لقيام هذا الحوار الوطني”، مشيراً إلى أن “من يعتقد أنّ الاستحقاق الانتخابي سيؤدي إلى تغيرات دراماتيكية فهو مخطئ”.









وأكد معلوف، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته كافة في محاولة لحل الازمات ولكن بعد اتفاق الطائف أصبحت السلطة التنفيذية بيد الحكومة”، متسائلاً: “ما الذي كان بإمكان الرئيس القيام به ولم يفعله؟”.

كما أشار إلى أن “تمسك حزب الله برغبات حركة أمل بتعطيل مجلس الوزراء تسبّب بالضرر لحزب الله وللبلد”، معتبراً أن “مجلس الوزراء لا يمكنه اتخاذ أي قرار متعلق بالموضوع القضائي في ظل مبدأ فصل السلطات”.