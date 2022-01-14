سلامة: نسعى لخفض تقلّبات سعر الصرف

أكّد حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة يقول أنّ “البنك المركزي يسعى لخفض تقلّبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة”.

وأشار سلامة في حديث لوكالة “رويترز” إلى أنّ “عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ستكون بين مصرف لبنان والبنوك التجارية”، مشدّداً على أنّ “التعميم رقم 161 الأخير يهدف إلى تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة المتداولة”.









وكان حاكم “المركزي” قد أعلن في وقت سابق اليوم الاستمرار بتنفيذ قراره الأخير حول شراء الدولار الورقي منه.

ولفت سلامة في بيان إلى أنّه “إضافة إلى المفاعيل الأساسية للتعميم 161، يحقّ للمصارف، زيادةً عن الكوتا التي يحقّ لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار على منصة Sayrafa، أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدّد”.