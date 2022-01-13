أسرار غياب خالد مشعل عن لقاء هنية مع وزير الخارجية الإيراني

لندن – بيروت أوبزرفر

قال مصدر رفيع في حركة حماس ، إن غياب خالد مشعل كان ملحوظا للغاية في لقاء إسماعيل هنية مع وزير الخارجية الإيراني هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة.









وأشار المصدر في تصريحات خاصة لبيروت أوبزرفر ان مشعل لم يطلع على وجود اللقاء وحضره موسى ابو مرزوق بدلا من مشعل بناء على طلب هنية.

يذكر أنه وفي الأشهر الأخيرة تصاعد في المواجهة الداخلية في قيادة حماس في إطار محاولات هنية والجناح العسكري تطوير وتحسين العلاقات مع كبار المسؤولين الإيرانيين ، على عكس مشعل الذي يعمل على تطوير العلاقات مع كبار السن من السنة.مصدر آخر يقول إن مشعل غاضب من تصرف هنية بخصوص هذا اللقاء.