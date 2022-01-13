العتمة الشاملة خلال 48 ساعة؟

صدر عن تجمع أصحاب المولدات الخاصة بيان تحذيري، جاء فيه: “تخبط يتبعه تخبط منذ اكثر من سبعة اشهر وخصوصا بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية اخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى ارقام غير مسبوقة.

بتنا اليوم غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى اياما قليلة والسبب اننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت. من هنا، يرى التجمع ضرورة وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه. إننا ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة خلال يوم او إثنين، على أبعد تقدير”.









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