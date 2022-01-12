في أوج تألقها… #إِليسا تفْتتح نشاطها الفنّي في عام 2022 بِحفْل في مصر وتلخِّص أبْرز ذِكْرياتهَا

بدأت إليسا أعمالها الجديدة في عام 2022، وأعلنت اليوم عن مفاجآت جديدة لجمهورها، وكذلك استعادت ذكرياتها ولحظاتها المميزة والخاصة في العام الماضي في فيديو جديد.ونشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو على حساباتها بمواقع التواصل، احتفلت به بالعام الجديد 2022، ولخصت أبرز لحظاتها وذكرياتها في عام 2021 في الفيديو على أنغام أغنيتها “بنحب الحياة”، وعرضت إليسا في الفيديو لحظات خاصة لها في حفلاتها في العام الماضي، وكذلك عدة لقطات لها من كواليس الحفلات ولقطات أخرى لها في المنزل وأثناء ممارسة الرياضة وغيرها من اللحظات الخاصة لها في العام الماضي.

وتفتتح الفنانة إليسا نشاطها الفني في 2022 بحفل جديد في مصر، وتعود لجمهورها المصري بعد غياب، ونشرت إليسا صورة بوستر الحفل على حسابها بتويتر، وشوقت جمهورها في مصر لحفلها الأول في العام الجديد، والذي تحييه في 21 من شهر يناير الجاري في فندق الماريوت بالقاهرة، وتحيي إليسا الحفل بعنوان “يلا نعيش”، واحتفل جمهورها في مصر مبكراً بعودتها ومفاجأتها الأولى لهم هذا العام.

إليسا في جولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية









ولم تتوقف المفاجآت الأولى لإليسا في 2021 على حفلها في مصر فقط، وأعلنت منذ أيام عن جولة غنائية لها في أمريكا في شهر فبراير المقبل، ونشرت بوستر الحفلات على حسابها بانستقرام، وتحيي إليسا الحفل الأول لها في هيوستن في الرابع من فبراير، والحفل الثاني في سان دييغو في الخامس من فبراير، والحفل الثالث في ديترويت في 11 فبراير، والحفل الأخير في 12 فبراير المقبل.

وعاشت إليسا حالة نشاط كبيرة في عام 2021، وأحيت عدة حفلات غنائية لها في عدة دول عربية، وأحيت عدة حفلات في موسم الرياض بالسعودية، ومنها حفل في مهرجان “ساوند ستورم” بالرياض، بالإضافة إلى حفل لها في العراق، وعدة حفلات أخرى، واختتمت حفلاتها في العام بحفل في رأس السنة في أبو ظبي مع الفنان حسين الجسمي.