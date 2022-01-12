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رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

صفي الدين يهاجم السعودية: أقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف دون ارتهان للخارج

January 12, 2022

قال رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” السيد هاشم صفي الدين: للحريصين على العلاقة مع السعودية: نحن نريد أن توقف السعودية سياسة التنمر على الشعوب.

واضاف: السعودية تتدخل بشكل سافر في بلدنا ونطلب منها عدم تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، المطلوب أن تكف السعودية أذاها عن بلدنا




وتابع: اذا كنتم تتعاطون مع جهات بطريقة سلب الكرامة مقابل المال ففي لبنان أهل كرامة وشرف، أقول لأميركا والغرب والسعودية إلى الان لم تعرفوا طبيعة هذه المقاومة وقوة شعبها وإيمانها

واضاف: أقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف دون ارتهان للخارج، نريد أن يعرف العالم كله أن من يستهدف المقاومة بكلمة عليه أن يسمع الرد.

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