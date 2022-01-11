الخبز يُهرّب إلى سوريا!

أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ “الرغيف متوفّر ولكن قد يكون بشكل غير كافٍ اليوم في السوق والسبب يعود لقلّة وجود القمح في المخازن والمطاحن لا تملك المخزون الكافي”.

وقال في حديث لـmtv: “لا طحين كافٍ كي نلبّي الأسواق ولم نقل إنّ الخبز مقطوع ولكن لأنّ الطحين لا يُسلّم بشكل كافٍ ما يؤدي إلى عدم تواجد الخبز في المناطق كافة والعمل جارٍ على معالجة هذا الأمر سريعاً”.









وكشف سيف انّ “آلاف ربطات الخبز تُهرّب إلى سوريا وكذلك الطحين وعلى الدولة ضبط هذا الأمر”.

وكان سيف اشار عبر “صوت لبنان”، الى “نقصٍ في مخزون القمح لدى بعض الافران لان البضاعة لا تزال في المياه الاقليمية، كما ان المطاحن لا تسلّم من مخزونها كميّات كبيرة من الطحين، وبالتالي لا خبز اليوم إلا في بعض الافران”.

من جهته، لفت نقيب أصحاب الأفران السابق ​علي إبراهيم لـ”الجديد” الى ان “ربطة الخبز ارتفعت من 8000 ليرة الى 9500 ليرة في الأفران، و10000 ليرة في السوبر ماركت ولكن بحسب سعر صرف 30 ألف ليرة”.

MTV