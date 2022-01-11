بعد أن وصف العرب بالشواذ وهاجم السعودية… الزهار يثير غضب قيادات فلسطينية

لندن – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن التصريحات التي صدرت عن السيد محمود الزهار ، أحد كبار قيادات حركة حماس في ذكرى وفاة القيادي الإيراني قاسم سليماني اثارت جدالا واسعا ، وهي التصريحات التي أدلى بها في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني.









وقال الزهار إلى أن السعداء بمقتل سليماني ليسوا إلا شوا ، وهو مصطلح معروف بقساوته في العربية ، الأمر الذي اثار غضب كثير من المسؤولين العرب.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن بعض من قيادات حماس بل والسلطة الفلسطينية ايضا أعربوا عن امتعاضهم من تصريحات الزهار بشأن السعودية ، حيث أشار إلى السعوديين “عرب أغبياء سرق ترامب أموالهم”، وهي كلمة كانت معلنة .