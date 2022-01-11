محمد بن نايف “عُلِّق من كاحليه بالسقف”.. “نيويورك تايمز” تروي تفاصيل جديدة عن معاملة ولي العهد السابق

كشفت صحيفة New York Times الأمريكية الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022 نقلاً عن مصادر مطلعة عن حالة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، المحتجز تحت مراقبة السلطات، مشيرةً إلى أنه يعاني من أضرار دائمة في رجليه بعد تعرضه للتعذيب في محبسه الانفرادي.

الصحيفة الأمريكية قالت إن بن نايف مع بداية اعتقاله، احتُجز في الحبس الانفرادي، وعُلِّق بالسقف من كاحليه، فيما تم نقله الخريف الماضي إلى فيلا داخل المجمع المحيط “بقصر اليمامة” في الرياض.









وأضافت المصادر أن محمد بن نايف ممنوع من مشاهدة التلفاز أو استخدام أي أجهزة إلكترونية، ولا يتلقى سوى زيارات محدودة جداً من أسرته بعد أن أصيب بأضرار دائمة في كاحليه، بسبب التعذيب الذي تعرض له في الحجز ولا يمكنه المشي بدون عصا، في حين لم توجه الحكومة إلى الآن أي اتهامات رسمية له ولم توضح سبب اعتقاله.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الى أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين من سجون السعودية، لكن العديد منهم ما زالوا يُمنعون من السفر إلى الخارج في ما يبدو لأن الحكومة تخشى مناقشة قضاياهم مع الصحفيين الأجانب أو ممثلي الحكومات الأخرى.

وتطرقت الصحيفة إلى عدد من الشخصيات البارزة، التي لا تزال رهن الاعتقال في سجون السعودية، ومن بينهم نجلا الملك السابق، عبد الله، بحسب مقربين منهم.

الإفراج عن الأميرة بسمة

يأتي هذا في وقت كشف المستشار القانوني للأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، المحامي هنري إٍسترامانت، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية السبت أن السلطات السعودية أطلقت سراح موكلته وابنتها سهود الشريف.

المستشار القانوني إسترامانت، قال كذلك في تصريحاته للشبكة الإخبارية الأمريكية: “يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق سراح السيدتين من سجنهما التعسفي”. وأضاف أن الأميرة السعودية وابنتها “وصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022”.