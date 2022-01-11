نشاطات الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله تحت مجهر قوى الأمن الداخلي

كشفت مصادر موثوقة أن ضباطاً مرموقين في قوى الأمن الداخلي اللبناني، رفعوا الى المدير العام اللواء عماد عثمان تقريراً مفصلاً تمت بلورته على مدى الشهور الأخيرة، يتضمن تفاصيل عن كل ما يتعلق بنشاطات مختلفة تقوم بها الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله في لبنان. وقالت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية إن بلورة التقرير المذكور بدأت بعد أن استطاع عناصر من قوى الأمن الداخلي كشف شبكة من العملاء والمتعاونين مع الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله وذلك بواسطة وسائل تكنولوجية تقوم بتحليل النشاط في شبكة الانترنت الذي يتم تنفيذه من خلال شبكات الخليوي.

وأضافت المصادر أن عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة بهذه المهمة قامت بتحليل الاتصالات التي يجريها كوادر الوحدة الأمنية مع مصادرها في لبنان بواسطة تطبيقات الخليوي للتراسلات الفورية مثل الواتساب والتلغرام وعليه فليس هناك أي شك في صدقية المعطيات التي تم استقصاؤها، مشيرة الى ان هذه التحليلات اتاحت الكشف بشكل مفصل عن الأهداف التي تعمل عليها الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله في لبنان ومجالات اهتمامه.