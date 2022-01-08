بنك أميركي لموظفيه: إما التطعيم أو الطرد

قالت مذكرة لبنك سيتي غروب الأميركي إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

وقالت المذكرة، التي اطلعت عليها رويترز الجمعة، أن البنك الأميركي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم.









ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت، ومن بينها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيما العمل من المنزل، لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.

وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 في المئة من موظفي سيتي غروب التزموا بالأمر حتى الآن، وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.