السفير وليد البخاري: أنشطة “حزب الله” تهدد الأمن القومي العربي

اتهمت السعودية، الخميس، “حزب الله” بانتهاج “سلوك عسكري إقليمي يهدد الأمن القومي العربي”.

وقال السفير السعودي إلى لبنان وليد البخاري في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها”.









وأضاف أن “أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يهدد الأمن القومي العربي”.

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى “وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”.

وكرّر مطالبات الرياض بـ”إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة… وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة”.

وقال بخاري “من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية”.