وئام وهاب: معادلة الـ “س – س” عائدة إلى لبنان وهي حتمية وستساعد في الانفراج

أكد الوزير السابق #وئام وهاب لبرنامج “حوار مبكّل” مع الصحافي #فرج عبجي عبر فايسبوك “النهار” أنّ “معادلة الـ (س – س) ستعود إلى لبنان وهي حتمية، وستساعد في انفراج الوضع في الداخل والمنطقة”، معتبراً أنّ “العائق الوحيد أمام عودتها هو تأزم العلاقة بين السعودية وأميركا، ومع انفراجها تحل المشكلة في لبنان وتعود القوى الحالية إلى حجمها الطبيعي”.

من جهة ثانية اعتبر وهاب أنّ “الانتخابات غير مضمونة بنسبة 50% والامور مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الأمنية”، مشيراً إلى أنه سيترشح في الشوف ولن يتحالف مع جنبلاط”.









وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية، اعتبر أن “خطأ #عون في عهده هو فهمه الخاطئ لصلاحياته التي حددها الطائف، وصراعه مع برّي لم يسمح له بتغيير قاضٍ”. على خط آخر، اعتبر أن “#باسيل خسر الانتخابات الرئاسية منذ اليوم، وفي الانتخابات المقبلة سيحصل على حاصل في دائرته في حال ترشّح، ولكن لا نعلم كون هذه الحاصل سيكون له أم لمرشّح ثانٍ”. وكشف وهاب عن حل قريب سيبدأ في الأسابيع المقبلة لمشكلتي قبرشمون والشويفات.

النهار