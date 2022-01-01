بالتفاصيل: “المخاض عسير والولادة قريبة”… إليكم توقعات ميشال حايك لعام 2022!

أطلّ ميشال حايك أمس واختار عنوان اللوحة لعام 2022 “المخاض العسير”، مشيراً إلى أنّ لبنان يشبه المرأة المطلّقة والحامل بعدد من الاستحقاقات المصيرية.

ورأى حايك أنّ “الولادة أصبحت قريبة وسيبدأ مخاضها العسير والصعب والقاسي وعلى العتم بعد فترة، والولادة ستكون قيسرية وستحتاج لأكثر من طبيب من داخل وخارج لبنان. هي ولادة معقدّة وخطرة، ولكن بين الحياة والموت، هناك أعجوبة ستحصل وسينجب لبنان الحامل توأمين”، مضيفاً: “المولود الأوّل اسمه المجلس النيابي الذي سيحتاج إلى حاضنة لفترة، هذا المجلس رغم صحته الضعيفة والطريقة التي سيولد فيها والتعقيدات بما فيها التأجيل والتمديد والبيع والشراء والتزوير والتحالفات الملغومة والتهديدات من خلال المحاولات الأمنية والدموية، رغم كل هذه العناصر سيساهم الدم الجديد فيه ولو كان خجولاً بدور مهم في عملية التغيير”.









ولفت حايك إلى أنّ المجلس النيابي الذي يتحدّث عنه هو انتقالي من مرحلة إلى مرحلة.

أما المولود الثاني، فهو رئيس جديد للجمهورية. وقال: “الرئيس ميشال عون سيغادر بطريقة غير مألوفة، ولكن بعد سيناريوات ومفاجآت عدة، لكنه في نهاية المطاف سيغادر. ويأتي بعده رئيس جديد يشبه إخوانه النواب، إلا أنّ هذا الرئيس ورغم محدودية إمكاناته سيبدأ بالعمل لأجل لبنان وأخذه إلى مكان آخر، وكأنّ الرئيس المقبل سيحاول أن يفعل للبنان تماماً كما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجل مصر”، لافتاً إلى أنّ هذا الرئيس هو أيضاً لمرحلة انتقالية.

أما الجنين الثالث، بحسب حايك، فهو جنين البلديات الذي يراه “لا خلقة كاملة ولا نعمة زائدة”، مؤكداً أنّ كل هذه الرئاسات والمجالس الانتقالية التي تحصل هدفها أخذ اللبنانيين إلى لبنان جديد فيه لبنانات عدّة، مشيراً إلى أنّ السنة المقبلة ليست سنة حمل وولادة وطلاق فحسب، إنما هي مرحلة ستقطع وسيبدأ النظام بالتغيّر.

وبشأن الليرة اللبنانية، توقع حايك أنّ أكثرية الشعب اللبناني ستبقى تتحسر على الماضي إلى حين إنجاز تسوية برعاية موثوقة بين الليرة والدولار تكون بداية الحل والمخرج.

وبالنسبة للدولار، قال: “أراه في المرحلة المقبلة يرتفع وينخفض ولا سقف وحدود له”. كما تحدّث عن توجه لتعامل مالي مريح لا يخضع لسوق سوداء ولا يتأثر بأي تعميم أو منصة. وبالنسبة لبعض الصرافين ومستخدمي التطبيقات، توقع حايك نكسة في انتظار مجموعة تلعب وتتلاعب بالدولار.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد بداية تحوّل وانطلاقة من جديد رغم الخضات التي ستواجهه. وستتحرك عجلات الاقتصاد بصناعته بزراعته وتجارته ويبدأ الخروج من ركوده.

أما عن لوحة كورونا، فأصرّ حايك على أنّ دواء كورونا وأخواته “سخيف وبسيط، لكن الإفراج عنه موضوع نزاع لأنه مرتبط بالاقتصاد والسياسة العالمية، وهذا أحد الأسباب لعدم إطلاق سراح الدواء حتى الآن، وسيبقى العالم يسمع عن متحوّر جديد ومنتج جديد”.

كما تحدّث حايك عن “خراب البرنامج الكوني واتساع الخرق، حيث بدأت تأتي إلينا أجساماً صغيرة وغريبة على شكل فيروسات بأسماء كثيرة، وجميعها لا تتجانس مع طبيعتنا البشرية”، لافتاً إلى أنّ “هذه الفيروسات ليست عابرة، بل ستكبر وتتطور والإنسان سيضطرّ للدخول في حرب دائمة منعاً لانتشارها، وإذا نجح في السيطرة عليها في بلد سيفشل ببلد آخر. هذه الفيروسات ستتحوّل إلى أشباح مرعبة، وفي انتظارنا حروب ومعارك من أنواع مبهمة سيورّدها النظام الكوني. أما دواء هذه الفيروسات والمظاهر الغريبة فسيكون في مكانين: الأول في المختبرات العلمية والثاني في العقل الباطني”.

من نصف النفق والأزمات التي نعيشها، قال حايك: “تفاءلوا، لبنان ليس برسم الزوال”.

وإليكم كامل التوقّعات التي أطلقها حايك:

• بأسلوب قاسٍ وصادم يشبه العقوبة ستفرض الاقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات

• يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمّع وفق أيامه

• حصانة ميرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير

• كومندوس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد

• أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي “لوين يا مروان”

• سيناريو “الدرونز” التي توجّهت إلى بيت الكاظمي سيكرر في لبنان بمشاهد مختلفة

• سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام

• مع كل أدواره ونجاحاته، يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة

• كادر الصورة سيكون صغيراً على المشهد الشمعوني بكل أحداثه

• ترايسي شمعون من معركة إلى معركة

• إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة

• الخطر يلاحق وجوه إعلامية ومقدّمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستديوات

• موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق

• قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال إرسلان

• المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيجسل نقاط كبيرة

• أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي

• ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية

• يصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطارنة الموارنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام

• أسمع نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري، وأره مخروباً

• البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر

• أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم

• مسرح المدينة يفجّر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة

• اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان

• المحطة في نهر الكلب، دولة وعسكر وإعلام وناس

• هذه المرة، فيلم طويل لبناني وليس أميركاني بطله زياد الرحباني

• طبخة حارّة تغلي على نار قوية ومكونها الرئيس فؤاد السنيورة

• الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق، والانتظارات كثيرة

• كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة

• يدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي

• الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها

• بيار حشاش يسبب ارباك

• ماجدة الرومي بحلة جديدة

• سنسمع بخبر انفجارين

• قراران وليس قرار، شخصيتان وليست شخصية واحدة برسم التصفية وما كتب قد كتب وتبقى تحديد يوم الوداع

• وجه لبناني معروف سيحاسب خارج الأراضي على مرأى ومسمع من الاعلام

• تصادم وصدمات وخضات أمنية على أرض تنورين

• بين تصفية حسابات والأخذ في الثأر، سنشهد على عمليات انتقامية غريبة بأسلوبها وجغرافيتها ومكوناتها

• ضربات قاسية تصيب كيانات ومؤسسات ذات صلة بالرئيس نبيه بري

• طريق المطار سيتصدر المشهد

• عقد زواج جديد بين السعودية ولبنان ولو المهر غالي

• وفاة غير طبيعية تغيّب شخصية بصفة حكومية

• تنشغل صيدا بحادثة تتعرض لها شخصية بارزة

• مسلسل التطورات الأمنية بين صور وصيدا مستمر شكلاً ومضموناً

• هزة طبعية وغير طبيعية تضرب الجبل

• رسائل شفوية وغير شفوية لايقاف المفتي الجوزو عند حدّه

• عمل انتقامي دموي في وجه مجموعة عناصر من فرقة مكافحة الشغب

• إحدى السفارات في مرصاد الفتنة

• تنشغل عائلة الراحل لقمان سليم بمفاجآت تخص لقمان وغيره

• هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال في طرابلس والآتي أعظم

• طوق امني حول مديرية أمنية

• بيوم لن يكون نفق سليم سلام بسلام

• تكريم التكريمات وأيقونة على صدر الأيقونة فيروز

• بصورة غريبة، تظهر صورة للقديس شربل في مكان لن يخطر على البال

• في أفق الفنان فضل شاكر تغيير في مكان الإقامة وطريقة الإقامة

• حدث ناري مرتبط بالفلسطيننين على الأراضي اللبنانية يحرق أمكنة ويطال وجوه معروفة فلسطينياً ولبنانياً

• إدارة حصر التبغ والتنباك محاصرة بمفاجآت سريعة

• تتفتح العيون بدهشة مما يحصل في عين المريسة وامتدادها

• كاتم صوت في طريقه لتنفيذ جريمة ضخمة وغامضة يوصل صداها إلى أبعد الأفق

• أحد انفجارات لبنان سيعيد نفسه

• يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري

• القرار الظني بملف المرفأ يتقلّب أكثر من مرة قبل أن يقلب جميع التوقعات