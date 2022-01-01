بإطلالة ساحرة.. #إليسا تشعل حفل رأس السنة بأبو ظبي

أحيت الفنانة إليسا حفلاً في جزيرة المارية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفالات الخاصة برأس السنة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وسجل سعود إليسا على خشبة المسرح تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حضر الحفل والذي طلب من الفنانة اللبنانية غناء أكثر من أغنية من أعمالها الناجحة، كما تألقت إليسا في أكثر من أغنية قدمتها من بينها “يا قمر الليل”، كما قدمت أيضا أغنية “أسعد واحدة”، إليسا أبهرت الجمهور برقصها على خشبة المسرح وتألقها اللافت أثناء تقديم كافة الأغاني على مسرح الحفل، كما كان من بين الأغاني التي اشعلت بها إليسا جزيرة المارية أغنية “وحشتوني” و”يلا نغني ونسهر”.