أول بلد في العالم يدخل عام 2022.. فيديوهات لاحتفالات نيوزيلندا برأس السنة

استقبلت نيوزيلندا السنة الميلادية الجديدة الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن أولى الدول التي تستقبل السنة الجديدة، حيث احتفلت من خلال الألعاب النارية في وقت تستعد فيه بقية دول العالم لاستقبال العام الجديد.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.









ويعد سكان جزيرة كيريتيماس (“الميلاد”) المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

وتداولت وسائل إعلام أجنبية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديوهات وصور احتفالات السنة الجديدة في نيوزيلندا بمشاركة المواطنين الذين حُرموا السنة الماضية من الاحتفالات بسبب كورونا.

ثم يأتي دور دولة ساموا التي تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ، ومملكة تونغا وأجزاء من نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ، ثم باقي أراضيها.

تليها دولة فيجي الواقعة في المحيط الهادئ أيضاً وأجزاء شرقية من روسيا (شبه جزيرة كامتشاتكا)، قبل أن يصل العام الجديد إلى شرق أستراليا، حيث تحتفل به سيدني، أكبر مدن البلاد، ومدينة ملبورن.

أما في العالم العربي، فيصل عيد رأس السنة أولاً إلى سلطنة عمان تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعاً حتى يصل آخرها، موريتانيا.

يشار إلى أن السنة الماضية احتفل العالم برأس السنة بالألعاب النارية، لكن بدت الشوارع فارغة بسبب الإجراءات التي كانت مفروضة بسبب كورونا، إلا أن هذه السنة ستكون مختلفة، حيث من المتوقع أن يشارك الناس في الاحتفالات رغم تحذيرات الصحة العالمية من تفشي كورونا مع انتشار متحور أوميكرون الذي تسبب في إصابات قياسية للفيروس.