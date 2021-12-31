“السياحة” تقفل 9 مؤسسات بالشمع الأحمر وتسطر 86 محضر ضبط

أعلنت وزارة السياحة في بيان، “تسطير قسم الشرطة السياحية 18 محضر ضبط في اليومين الماضيين بحق مؤسسات سياحية مخالفة، وإقفال 9 من بينها بالشمع الأحمر”.

وأشارت إلى أن “حصيلة المحاضر في الأسبوعين الأخيرين وصلت إلى 86 محضر ضبط من ضمنها 15 إقفالا بالشمع الأحمر، فصحة المواطن والأمن الصحي لمجتمعنا تبقى أولوية بالنسبة إلينا ولا يمكن التساهل أو الاستخفاف بها”.









وذكرت بأنها “بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وبناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الرقم 1415 بتاريخ 16/12/2021، ستؤازر عناصر الشرطة السياحية عناصر قوى الأمن الداخلي في القطاعات الأخرى، وكل الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر، مع التشدد بصورة استثنائية مساء اليوم وإقفال أي مؤسسة مخالفة، إذ ستتعرض المؤسسة إلى إخلاء الرواد منها في حال وجود مخالفة لقرارات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طالبة من المواطنين التزام الشروط والمعايير الوقائية حفاظا على صحتهم وصحة مجتمعهم، علما بأن الوزارة ستنشر لائحة بأسماء المؤسسات السياحية المخالفة كافة في وقت قريب”.

وتمنت لجميع اللبنانيين والمواطنين والسياح “أعيادا مجيدة وأن ينعم الله على الجميع بالصحة وراحة البال والاستقرار في العام الجديد”.