إنفجار النبي شيت…تفجير صواريخ لحزب الله؟

تضاربت المعلومات حول صحة الإنفجار الذي سُمع دويه ظهر اليوم في جرود بلدة النبي شيت شرق بعلبك، وتبين أن مصدره جرود بلدة يحفوفا – قضاء بعلبك وتصاعدت أعمدة دخان كثيف في جرود بلدة يحفوفا عند سفوح السلسلة الشرقية الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة جنتا ويحفوفا تردد صداه في أرجاء البقاع .

ففيما افادت قناة “العربية” ان “الطيران الإسرائيلي أغار على نقطة في جرد النبي شيت في البقاع”، قالت مصادر لقناة “الحرة”: “ان الانفجار قرب الحدود السورية ناجم عن تفكيك حزب الله أحد الصواريخ وليس غارة إسرائيلية”.









في حين ذكر مراسل سكاي نيوز ان دوي الانفجار الذي سمع في بلدة النبي شيت شرق بعلبك ناجم عن تفجير ذخائر قديمة، اشارت مصادر العربية، الى ان الطيران الإسرائيلي أغار على نقطة في جرد النبي شيت في البقاع، مشيرة الى انها مراكز ومخازن عسكرية تابعة لحزب الله