سوريا: ثاني استهداف إسرائيلي لميناء اللاذقية خلال شهر

استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وقد استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.









ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه «حوالي الساعة 03,21 من فجر اليوم (01:23 ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية».

وأشار المصدر إلى أنّ القصف أدّى إلى حدوث «أضرار مادية كبيرة» واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها.

وأظهرت صور نشرتها «سانا» عناصر من فرق الإطفاء يحاولون اخماد حريق اندلع في احدى الحاويات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من اسرائيل حول القصف.

ولم يُبين المصدر العسكري السوري ما تم استهدافه تحديداً في ساحة الحاويات.

وكانت الضربة الإسرائيلية السابقة في الميناء في السابع من الشهر الحالي استهدفت شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.