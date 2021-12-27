خلافات حادة بين السنوار والعاروري بسبب غزة

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن هناك خلافا متصاعدا الآن بين بعض من قيادات حركة حماس وتحديدا القيادي بالحركة صالح العاروري مع رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار ، وهي الخلافات التي تفجرت بين الإثنين عقب عدم رضا السنوار عن الطريقة التي يدير بها العاروري الكثير من الملفات بالحركة. وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن هذه الخلافات تأتي على أثر تعاطي المسؤولين مع بعض من القضايا السياسية المتعلقة بغزة.









جدير بالذكر أن بعض من التقارير الدولية وعلى رأسها صحيفة تايمز كشف أن هناك خلافات متشددة وواسعة بين قيادات الحركة ، وعلى راسها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وبين خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج ، وهي الخلافات التي تفجرت بسبب الأزمات السياسية بين الاثنين على كيفية التعاطي مع الأزمات بالحركة .