“إذا حصلت الانتخابات في موعدها”… الحريري لن يترشح؟

سادت في بيروت توقعات بأن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الموجود منذ أشهر خارج لبنان، يتجه لإعلان قرار عدم ترشحه للانتخابات قريباً، وهو قرار أبلغه لمقربين منه.

وقد كشف احد المقربين منه لصحيفة “الشرق الأوسط” أن خياره سيكون دعم لوائح انتخابية في الكثير من المناطق وعدم خوض الاستحقاق في أيار بلوائح لـ”المستقبل”.









إلا أن مصادر في “التيار” رفضت إعطاء أي تفاصيل، قائلة إن “موقفنا الحالي هو لا كلام عن موضوع الانتخابات قبل دعوة الهيئات الناخبة وعودة الرئيس الحريري”.

واضافت “هذا إذا سمح الرئيس عون وحلفاؤه بحصول الانتخابات في موعدها”.