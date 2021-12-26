والدة الأمير حمزة تنفي سفره إلى كندا وتؤكد بأنه ينتظر العدالة

نفت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأنباء المتداولة مؤخرا حول سفر نجلها إلى خارج البلاد، مؤكدة أنه ما يزال غير طليق.

وتساءلت الملكة نور، في تغريدة نشرتها عبر “تويتر”، عن القصد من “الإشاعات الغريبة” حول سفره وتواجده في كندا، بينما الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.









وقالت إن الأمير حمزة “يواصل انتظار العدالة وحقوقه الإنسانية والأردنية في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية”.

وجاءت تغريدة الملكة نور بعد أنباء تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نفي الأمير حمزة إلى خارج البلاد، متوجها إلى كندا.

ويُعتقد أن الأمير حمزة موجود في بيته في عمان قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل الماضي، حيث تم تداول أنباء عن مشاركته بالتآمر مع آخرين لزعزعة استقرار المملكة، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق في مقطع مصور. وأكد الملك لاحقا أن العائلة المالكة قامت بحل الأزمة، وأن حمزة في رعايته. ولم يظهر حمزة في أي مكان عام منذ عدة أشهر.