“إن غضبنا أوجعنا”.. التحالف يعرض فيديو “تورط حزب الله” بحرب اليمن

عرض المتحدث باسم “التحالف”، الذي تقوده السعودية في اليمن، مقطع فيديو يثب تورط حزب الله في توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة.

ويظهر الفيديو، الذي عرضه المالكي خلال مؤتمر صحفي، خبيرا في حزب الله وهو يعطي توجيهاته “للإرهابي أبو علي الحاكم، المطلوب رقم 5” لدى التحالف، منوها إلى أن هذا يؤكد “تبعية المليشيا لخبراء الحرس الثوري وحزب الله”:









ويشير “الخبير” في الفيديو للمقاتل الحوثي إلى أهمية مدينة الحديدة من أجل ضمان وصول الدعم للمسلحين، ويدعو الحركة إلى ضرورة تجاوز الخلافات حتى لا تسقط هذه المدينة الساحلية الهامة.ويسمع في الفيديو وهو يقول: “إذا خسرنا البحر، ما راح يصل (لن يصل) الدعم ولا المجاهدين”.

ويظهر الفيديو الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ مسيرة في مطار صنعاء ويدرب أحد العناصر الحوثية.

وقال المالكي في المؤتمر إن “على حزب الله أن يتحمل مسؤولية الوفيات ومحاولات استهداف المدنيين في المملكة والداخل اليمني ويعلم أنه شريك في هذه الأعمال العدائية”.

وأضاف: “نحن كسعوديين قد نسامح لكن لا ننسى. لا نغضب. وإن غضبنا أوجعنا”:

وقال المتحدث باسم “التحالف” إن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء كنقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، مشيرا إلى أنهم أطلقوا في اتجاه السعودية 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مفخخه منذ بداية الحرب.

واتهم سفير إيران بأنه من كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.

وأكد المالكي أن “التحالف” يدعم جميع الجهود السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، ويدعم المبادرات الدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.