الراعي أمام وفد من “القوات”: لن نقبل بتأجيل الانتخابات النيابية أو الرئاسية

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اثناء استقباله وفداً من حزب القوات اللبنانية، ان “الانتخابات النيابية محطة دستورية مهمة جداً ومن بعدها الانتخابات الرئاسية وسيكون هناك انتخابات في أيار وانتخابات رئاسية في تشرين الأول وإلا لا نكون في دولة ولن نقبل بتأجيل الانتخابات النيابية أو الرئاسية”.

وشدّد على ان “لبنان بحاجة الى كل اللبنانيين والى كل قواه ولبنان في أعناقنا جميعاً ونحن لسنا ضعفاء وإيماننا بلبنان أقوى بكثير من كل المشاريع الهدامة التي نشهدها اليوم وسنواجه لاعادة للبنان بهاءه وجماله”.









واعتبر الراعي، أمام وفد من حزب القوات اللبنانية زار بكركي بعد ظهر اليوم السبت، للتهنئة بحلول عيد الميلاد أن “حزب القوات اللبنانية معني بمسيرة قيام لبنان، وهو بالطليعة في مسيرة النضال ليستعيد لبنان هويته وجماله”.

وحيا الراعي، “النائب ستريدا جعجع ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”، واصفاً إياه بـ”الناسك والمخطط والمفكر”.

واستطرد: “هذا ما يجب فعله، إذ ان الكتاب المقدس يقول، الويل لشعب ليس فيه من يفكر”.

وتابع: “النور يجب أن يسطع بعد هذا الليل الذي يعيشه لبنان، وليستعيد لبنان جماله هو بحاجة إلى جميع القوى، ونحن سنواصل الثبات والصمود ولبنان في أعناقنا جميعاً، واليوم قد أتى دورنا”.

ورأى ان “هذا الليل الطويل سيعقبه فجر ونحن في زمن الميلاد حين سطع نور السلام والمحبة وعالم آخر ونحن في هذا الليل الذي نعيشه اليوم لا بد أن يسطع فجر لبنان الحقيقي”.

واكد “اننا قادرون على إكمال مسيرتنا بفرح وصمود أمام الواقع الموجود ولبنان في جوهره ليس كذلك”.

وأكد أن “قوتنا أقوى بكثير من القوى الهدامة مهما كانت قدراتهم المادية إذ ان قوتنا هي إيماننا بلبنان الذي لا يموت بسهولة ويظل لبنان بحاجة إلينا ليتحرر من كل الرواسب الطارئة عليه، وهذا نداء الميلاد”.