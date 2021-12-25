البابا فرنسيس يدعو المؤمنين إلى التواضع

دعا البابا فرنسيس المؤمنين الجمعة إلى “حب التواضع”، خلال القداس التقليدي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وحضر حوالي 2000 شخص الاحتفال، وضعوا الكمامات وحافظوا على التباعد، وفق المكتب الإعلامي بالفاتيكان.









كما حضر سفراء وممثلو طوائف مسيحية أخرى الحفل الذي أقيم بعدة لغات بمشاركة أكثر من 200 كاهن وأسقف وكاردينال. وتابع عشرات الأشخاص القداس في الخارج، في ساحة القديس بطرس عبر شاشات عملاقة.

في عظته، وجه البابا الأرجنتيني البالغ 85 عاما نداء للتواضع، داعيا المؤمنين إلى “حب التواضع” وأن “نقدر الأشياء الصغيرة في الحياة ونعيد اكتشافها”، وفق ما نقل موقع أخبار الفاتيكان بالعربية.

ودعا البابا الكنيسة إلى أن تكون “فقيرة وأخوية”، وجدد رجل الدين المعروف بدفاعه عن الضعفاء التحذير من “ازدراء الفقراء”.

وأضاف “يسوع عند ولادته كان محاطا بالصغار والفقراء… بالقرب من الضواحي المنسية. جاء حيث توضع كرامة الإنسان على المحك”.

وتابع البابا فرنسيس “لنترك خلفنا الأسف على العظمة التي لا نملكها، ولنتخلى عن التذمر والشكاوى والجشع الذي يتركنا غير راضين ومستائين! “.

وأردف “إن الله يذهب بحثا عن الرعاة وغير المرئيين. ونحن نبحث عن الظهور. ولد يسوع لكي يخدم ونحن نقضي سنوات في السعي وراء النجاح. إن الله لا يبحث عن القوة والسلطة، بل يطلب الحنان والصغر الداخلي”.

كما دعا البابا إلى “أن نعطي كرامة لعمل الإنسان، لأن الإنسان هو سيد العمل وليس عبدا له”.

وهذا ثاني قداس ليلة عيد الميلاد منذ ظهور كوفيد، ولم يتمكن عام 2020 سوى 200 شخص معظمهم من موظفي دولة الفاتيكان الصغيرة، من حضور القداس بسبب القيود.