عون: المسؤولون السابقون سبب معاناة اللبنانيين

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في مقابلة دينية عشية عيد الميلاد المجيد عبر شاشة الـOTV إلى أن “الانسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض والإنسان بلا أرض هو لاجئ”.

وقال: “مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات لذلك طرحت انشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”.









واعتبر عون أن “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة اعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين”.

وأضاف: “المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي – الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان”.

ولفت الى ان “من المؤكّد أن التغيير آتٍ وسيحصل وهذا التغيير سيكون فكريًّا وعمليًّا لأننا وصلنا الى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام الا ان التغيير بحاجة الى وقت ولبنان بحاجة الى 6 او 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها”.

المركزية