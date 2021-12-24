فارس كرم يعتذر عن عدم إحياء حفلات الميلاد بسبب إصابته بكورونا

لن يستطيع النجم اللبناني فارس كرم أن يولّع الأجواء في حفلاته الفنية التي كانت مرتقبة لمناسبة عيد الميلاد في عدد من الدول الأوروبية وخصوصاً في السويد وألمانيا، حيث أصيب بفيروس “كورونا” في الأيام القليلة الماضية.

وكشف فارس بنفسه عن إصابته بالفيروس عبر خاصية “ستوري”، من دون أن يشعر بعوارض المرض، وقدّم الاعتذار إلى جمهوره لعدم تمكّنه من إحياء الحفلات، محدداً موعداً جديداً ليلة رأس السنة.

وقد تمنى متابعون كثر للفنان اللبناني الصحة بينهم سالم الهندي ونوال الزغبي ورامي عياش والشاعر نزار فرنسيس وإعلاميون.