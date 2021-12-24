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فارس كرم يعتذر عن عدم إحياء حفلات الميلاد بسبب إصابته بكورونا

December 24, 2021

لن يستطيع النجم اللبناني فارس كرم أن يولّع الأجواء في حفلاته الفنية التي كانت مرتقبة لمناسبة عيد الميلاد في عدد من الدول الأوروبية وخصوصاً في السويد وألمانيا، حيث أصيب بفيروس “كورونا” في الأيام القليلة الماضية.
وكشف فارس بنفسه عن إصابته بالفيروس عبر خاصية “ستوري”، من دون أن يشعر بعوارض المرض، وقدّم الاعتذار إلى جمهوره لعدم تمكّنه من إحياء الحفلات، محدداً موعداً جديداً ليلة رأس السنة.

وقد تمنى متابعون كثر للفنان اللبناني الصحة بينهم سالم الهندي ونوال الزغبي ورامي عياش والشاعر نزار فرنسيس وإعلاميون.




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