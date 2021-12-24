كوشنر يخطط لخلق “ممر استثماري” بين السعودية وإسرائيل.. رويترز: شركته جمعت أكثر من 3 مليارات دولار

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن شركة الاستثمار العالمية المملوكة لجاريد كوشنر، “أفينيتي بارتنرز”، جمعت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في صورة تعهدات تمويلية من مستثمرين دوليين، وذلك حسبما صرح مصدر وصفته الوكالة بـ”المطلع”.

ذكر المصدر كذلك، أن كوشنر يأمل إنشاء “ممر استثماري” بين إسرائيل والسعودية، من خلال العمل مع شركات ومستثمرين إسرائيليين وخليجيين.









يخطط كوشنر للاستثمار في الشركات الأمريكية والإسرائيلية التي تبحث عن فرص للتوسع دولياً في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط ومناطق من آسيا.

المصدر نفسه، المطلع على عملية جمع الأموال، قال لـ”رويترز” إن الشركة تلقت تعهدات بتقديم أموال بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، مضيفاً أنه يتوقع استمرار جهود جمع الأموال في الأشهر القليلة المقبلة، لتنفيذ هذه التعهدات وتلقي أخرى محتملة.

ولعب كوشنر دوراً بارزاً في توقيع ما يعرف بـ”اتفاقات أبراهام” لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، كما ظهر خلال تعهد صندوق أمريكي باستثمارات بمليارات الدولارات في المغرب، بعد توقيع اتفاق التطبيع مع تل أبيب.

كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وأحد أبرز مساعديه إبان فترة حكمه، أسس الشركة في ميامي الصيف الماضي، بعد أن قرر الابتعاد عن السياسة وبدأ جمع الأموال اللازمة لبدء أنشطتها في الخريف.

بينما لم يتم تقديم معلومات عن أي مستثمرين محددين في الشركة، تستهدف المؤسسات الأمريكية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية، بما يشمل صناديق الثروة السيادية وأفراداً‭‭‭‭ ‬‬‬‬من ذوي الموارد المالية الضخمة.

قال المصدر إن “أفينيتي” تأمل إتمام أول صفقة لها في الربع الأول من عام 2022.

أثناء وجوده بالبيت الأبيض في عهد ترامب، ساعد كوشنر في التوسط في اتفاقات بين إسرائيل من جهة وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى على مدار ستة أشهرٍ العام الماضي.

إلى جانب ذلك، ساعد كوشنر في التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكل من المكسيك وكندا.