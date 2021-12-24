عون أصر على عدم توقيع ترقيات الضباط ما لم يتضمن اسم سوزان الحاج.. باسيل يريد أن يرشح زوجها في وجه شقيقه

على هامش اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أصر الرئيس عون على عدم توقيع جدول ترقيات ضباط قوى الأمن الداخلي، ما لم يكن اسم المقدم في قوى الأمن سوزان الحاج حبيش، الملاحقة بقضية تركيب تهمة التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني والتسبب بسجنه زهاء 100 يوم، حيث برأته المحكمة من هذه التهمة، فيما لازالت قضية المقدم سوزان الحاج امام محكمة التمييز، وبعد ساعة من الجدل، تم ترفيع المقدم الى رتبة عقيد. وتقول مصادر إعلامية، ان وراء هذا الموقف الرئاسي رغبة لرئيس التيار جبران باسيل بترشيح زياد حبيش، عن المقعد النيابي في عكار، بوجه شقيقه عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، ما يعني ان باسيل ومن خلفه الرئيس عون، يخططان للمواجهة مع الثنائي الشيعي، ومع تيار المستقبل ايضا، علما ان الأخير مشى بركبهما في موضوع المجلس الدستوري.

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