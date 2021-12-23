تصعيد من حركة حماس مقبل بالضفة الغربية

لندن – بيروت أوبزرفر

تواصل حركة حماس تهديداتها بتصعيد الدولة في الضفة الغربية ، وقال مشير المصري ، القيادي في حماس ، لوسائل الإعلام إن الحركة ستواصل تشجيع الهجمات في الضفة الغربية رغم تحذيرات السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. كما نعلم ، تتمتع حماس والجهاد الإسلامي بدعم عسكري واقتصادي من إيران ويريدان الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.









من جهته قال المتحدث باسم حماس لوسائل الإعلام إن حماس لديها دوافع من بعض الفلسطينيين الذين يدعمون محمد ضيف والمقاومة.

كما هاجمت حماس هذا الأسبوع قوات الأمن الفلسطينية التي تعمل ضد حماس في الضفة الغربية ، وقال مسؤول في قوى الأمن إن حماس تحاول في الآونة الأخيرة المس باستقرار السلطة الفلسطينية.

جدير بالذكر أنه تزامنا مع كل هذا تحدثت الخارجية الإيرانية مع زعيم حماس إسماعيل هنية ، وباركته بمناسبة الذكرى الـ 34. وبارك نشاط حماس وأكد أن إيران ستستمر في دعم الحركة والجهاد الإسلامي، الأمر الذي يزيد من دقة الموقف