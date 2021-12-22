أمر مقلق للغاية… 60% من اللبنانيين لم يتلقوا اللقاح بعد!

أصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف بو شرف، اليوم بيانا، حض فيه اللبنانيين مجددا على تلقي اللقاح والجرعات المعززة ضد وباء كورونا، مشيرا الى “ان 60 في المائة من اللبنانيين لم يتلقوا اللقاح بعد، وهو أمر مقلق للغاية”.

وقال: “ان هذا المستوى من الهشاشة في ظل فيروس كورونا والمتحور اوميكرون السريع الانتشار، يحملنا على الاعتقاد أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام على غرار بعض البلدان الأوروبية التي فرضت الإغلاق مؤخرا”.









وختم: “وللمشككين باللقاح، نعود ونكرر مرة اخرى انه بات من المؤكد علميا ان مضاعفات اللقاح والوفيات هي اقل‏ بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس”.