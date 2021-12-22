صحف غربية تكشف سبب الضربات السعودية لمطار صنعاء

بيروت أوبزرفر

قامت القوات السعودية بقصف مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون ، وقال التليفزيون البريطاني في تقرير له أن التحالف دعا العاملين في المنظمات الدولية والانسانية في المطار إلى اخلائه فورا .









اللافت أن الكثير من التقارير الاستخباراتية أشارت إلى دقة وخطورة ما يتم في مطار صنعاء ، وهو ما بات واضحا من خلال التقارير التي تشير إلى خطورة ما يتم نقله من معدات عسكرية واستراتيجية من وإلى المطار.

وأضاف بيان للتحالف نشرته صحيفة تايمز البريطانية أن “العملية تأتي ردا على التهديدات واستخدام مرافق المطار لشن هجمات عبر الحدود”.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن “الضربات أصابت ستة مواقع، بما في ذلك أماكن استخدمت لشن هجمات بطائرات مسيرة، وتدريب أفراد طائرات مسيرة، وإيواء مدربين ومتدربين، وتخزين طائرات مسيرة”.

وأضاف في بيان له أن “تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية”.