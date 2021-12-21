رئيس الموساد السابق كشف علاقة جهازه بطبيب زعيم عربي خلال تفاخره بأعماله أمام عشيقته وزوجها

متباهيا أمام عشيقته التي تعمل مضيفة طيران وزوجها، كشف رئيس “الموساد” السابق يوسي كوهين، عن علاقة الموساد بطبيب أحد القادة العرب إلى جانب أسرار أخرى.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني للقناة “13” العبرية حول العلاقات العاطفية التي كانت تجمع كوهين الذي كان مقربا جدا من رئيس الوزراء السابق رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو.









وحسب القناة “13” فإن “العلاقة الغرامية بدأت في أواخر عام 2018، حيث راح كوهين يتفاخر امام الزوجين حول تفاصيل نشاطات سرية مختلفة من عمليات وكالة التجسس حول العالم، بالإضافة إلى تزويدهما بمعلومات عن رحلاته العالمية”.

من جانبه، أوضح غاي شيكر، زوج المضيفة، وهو رجل أعمال معروف في أسواق المال الإسرائيلية، للبرنامج: “لقد روى الكثير من القصص، بما في ذلك عن الموساد… إنه ثرثار… أخبرنا أن الموساد على علاقة بطبيب لأحد القادة العرب المعروفين”.

وأشار شيكر إلى إن كوهين شارك أيضا بتفاصيل حول أسلوب إدارته، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف الزوج: “قال لي… عندما تم تعييني رئيسا للموساد استمع جيدا… في غضون 10 أيام قمت بفصل 6 مسؤولين كبار، لأنهم لم يكونوا مخلصين للنظام… لم يكونوا جيدين… ظنوا أنني أفضل صديق لهم عندما كنا متساوين، وفي اللحظة التي تم تعييني فيها طردتهم دون رحمة”.

ورغم ان كوهين لم ينف العلاقة واللقاء فقد جاء رده على التقرير بالقول إنه لم يطلعهما مطلقا على أي أسرار أمنية أو أي معلومات لم يكن من المفترض أن يعلنها.

وفي مقطع منفصل من البرنامج، الذي سيبث بالكامل اليوم الثلاثاء، قال شيكر إن كوهين أرسل رسائل إلى زوجته استخدم صفات “أميرتي” و “جميلتي”. وأكمل: “أنت تحب زوجتي، وهي تحبك..أنت تدمر عائلة الآن”.