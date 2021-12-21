مايا دياب تثير الجدل بعد تعليقها على اعتزال أدهم النابلسي: “الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه”!

أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّها على خبر اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الفن، حيث عارضت بشدة تصريحه، مؤكدة أن “الفنّ مش حرام..الحرام إنكم فيه”.

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام





— Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

وتفاعل المتابعون للغاية مع مايا وانقسمت الآراء بين مؤيد لها ومعارض بشدة، وأخذت بعض ردود الفعل طابعاً طائفياً بامتياز ولاسيما عندما اعتبر أحدهم أن هذا الأمر ينطبق على ما أقدم عليه الفنان ربيع الخولي الذي أصبح كاهناً ومما قاله:” ربيع الخولي وقت اعتزل صرّح انو الفن حرام مبيّن ما قامت الدني؟ ليش هلأ جايين تقوموها مع النابلسي؟ حسب الأديان كلها الفن الغنائي الراقص حرام. برأيي تقروا تاريخ حاج ماسكين الأديان من دنبا وقاعدين تحللو.”

وعلق آخر:” طبعاً كل الاحترام للمسيحيين وديانتهم”، لكن كونك لست مسلمة! فهذا شي يمنعك تماماً! انك تفتي وتحللي وتحرمي لنا كمسلمين. تحلّليه أو تحرّميه بناء على دينك أو خلفيتك الثقافية والدينية! فهذا شي يمسّك ويخصك انت .. بس كوننا مسلمين وكون أدهم مسلم! فموضوع التحليل والتحريم ما يخصك”.

في المقابل، سخر أحد المتابعين من موقف النابلسي سائلاً: “هلق لتذكر انه حرام!”

وبين التعليقات المؤيدة لمايا ما كتبته إحداهن:” فعلاً عندك حق..انا مش فاهمه وجهة نظره..وكمان في مغنيين زي عمرو دياب وحماقي وتامر حسنى ومدحت صالح وحمادة هلال وغيرهم بيغنو عادى وبيغنو ديني كمان…انا حساه عايز يعمل ترند وخلاص”.

هذا وتجدر الاشارة الى أن مايا دياب ستحتفل بوداع السنة الجديدة بحفل فني مميز في تياتر دبي حيث ستقدم باقة منوعة من أغانيها القديمة والجديدة.