بالفيديو.. أدهم نابلسي يعلن اعتزال الغناء ويتلو آيات من القرآن

فاجأ الفنان الأردني أدهم نابلسي، مساء الإثنين، جمهوره بنبأ اعتزاله بشكل نهائي عن الغناء.

وأعلن نجم برنامج المواهب الشهير “ذا أكس فاكتور” اعتزاله، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”.









ولفت نابلسي إلى أن السبب وراء قرار الاعتزال هو الاقتناع بأن الغناء لا يمكن أن يكون السبيل الذي يرضي الله.

وقال: “خبر سعيد جدا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك؟” .

وأضاف: “الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر”.

وأردف : بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هييجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا” .

كما وجه الشكر لمتابعيه على كل الدعم الذي تلقاه طوال السنوات الماضية، قائلاً: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على طبيعتي”.

وتفاعل جمهور نابلسي مع قرار اعتزاله، وتداولوا المقطع الذي نشره، معلقين بعبارات تؤيد قرار الاعتزال، وتدعو له بالهداية والثبات.