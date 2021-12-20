المجلس الدستوري: اللاقرار غداً.. ليسقط طعن باسيل تلقائياً

مصادر “المدن” أكدت أن المجلس الدستوري لم يتخذ أي موقف بشأن طعن التيار. وسيعلن هذا الأمر يوم غد الثلاثاء إلى المراجع المختصة، كما ينص النظام الداخلي للمجلس. أي سيسقط الطعن من تلقاء نفسه طالما لا رأي دستورياً غالباً حول البنود المطعون فيها، وخصوصاً مسألة النصاب في المجلس النيابي، الذي أقر التعديلات على قانون الانتخابات.

وأكدت المصادر أن كل ما يحكى مجرد تمنيات أو محاولة استدراج عروض، فيما موقف الثنائي الشيعي واضح في ترك الأمور تسلك مسارها القانوني والدستوري، سواء في ملف الانتخابات أو في انفجار المرفأ وغيرها.









تسريبات جبران

وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي عقده رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي اليوم الإثنين في 20 كانون الأول لم يحمل أي جديد. ولم يكن على جدول الأعمال ملف طعن المجلس الدستوري، بل أن ميقاتي لم يحمل معه أي مبادرة للعمل عليها.

وحول الحديث عن مقايضة بين الملفات، أكدت المصادر أن جل ما حصل أن الوزير جبران باسيل سرب عبر مقربين منه أن هناك مساعي لمقايضة طعن المجلس الدستوري بملف انفجار المرفأ، كي يعود ويطلق مواقف ضد المقايضة وكسب شعبية معينة. لكن الجميع يدرك أن باسيل سواء سار في مقايضة سيخسر شعبياً أو لم يسر في أي مقايضة يخسر شعبياً أيضاً. هذا فيما مسار الطعن سلك في المجلس الدستوري ولم تعطل جلساته وخلص إلى لا قرار. أي عملياً سيصبح الطعن بحكم غير الموجود، وتُثبّت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي، على أن تجرى الانتخابات في شهر أيار ويقترع المغتربون لـ128 نائباً.

صفعة الناخبين للتيار

مصادر مطلعة على تحضيرات التيار الوطني الحر للانتخابات في الشارع المسيحي أكدت أن “التيار كيف ما دار رح ياكل قتلة على الميلين”. ففي حال سار بأي مقايضة سيكون من السهل التصويب عليه في الشارع المسيحي، وفي حال لم يسر بأي تسوية، فشعبيته تتراجع أكثر وأكثر، وفي الاغتراب ليس معدوم الحظوظ، بل إن التصويت العقابي موجّه بشكل أساسي ضده.