صحف غربية: أزمة الاتصالات ستتفاقم في لبنان

بيروت أوبزرفر

أعلن وزير الاتصالات جوني قرم عن ثلاث حالات حظر تسلط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في لبنان ، حيث لا وقود ولا خدمات للمشتركين ولا احتياطيات نفطية ضرورية.









ونشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا اشارت فيه إلى أن الوزير وبحسب إعلانه ، سيتم في الأيام المقبلة فصل مناطق بأكملها في لبنان تدريجياً عن شبكة الهاتف والإنترنت ، بسبب نقص غير مسبوق في الوسائل ، أبرزها نقص الديزل ومولدات الطاقة وتوليد الكهرباء للبنية التحتية للاتصالات في لبنان.

يذكر أنه وفي الأسبوع الماضي أعلنت مصادر إعلامية وسياسية أنه وأنه بحلول شباط (فبراير) ، من المتوقع إفلاس شركتي الهاتف الخلوي الرائدين في لبنان.

وقال التقرير أن كثير من اللبنانيين يرجعون ذلك بسبب سياسات حزب الله ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.