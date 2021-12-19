كلوب يتحدث عن مفاوضات التجديد مع صلاح في ليفربول

قال مدرّب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إن النادي يجري “مفاوضات جيدة” مع اللاعب المصري محمد صلاح، حول تجديد عقده.

وقال المدرب الألماني في تصريحات أوردها موقع سكاي سبورتس: “نحن في محادثات جيدة حقا… أريد أن يحدث ذلك، ولكن متى؟ لا أهتم كثيرا”.









ولا تزال المفاوضات جارية بين الريدز وممثلي اللاعب المصري قبل نحو 18 شهرا من انتهاء عقده مع النادي.

وكشف صلاح أنه لا يريد الرحيل عن النادي قائلا: “قلت ذلك عدة مرات، إذا كان القرار بيدي، فأنا أريد البقاء في ليفربول”.

وتقول تقارير إن صلاح يطالب بأجر أسبوعي 500 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل حوالي 688 ألف دولار لتجديد عقده.