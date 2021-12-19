يعمل منذ 3 سنوات ويصدِّر للخارج أيضاً! ضبط مصنع بمصر ينتج الجبن من “معجون دهان الحائط”

ضبطت السلطات المصرية أطناناً من الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي في إحدى المحافظات، بعد اكتشاف أن المادة الغذائية مصنوعة من معجون دهان الحائط.

وفق وسائل إعلام محلية الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، فقد ضبطت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة المنوفية 40 ألفاً و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 14 طناً مصنعة من معجون الحوائط.









حيث أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية في بيان أن هذه الكمية الهائلة من الجبن تم تصنيعها باستخدام مواد شملت “دهان حوائط وملحاً فاسداً ومكسبات طعم وألباناً مجهولة المصدر”.

بحسب المسؤولين فإن المصنع الذي تم ضبطه غير مرخص وكان يصدّر هذا النوع من الجبن إلى الخارج كذلك.

فيما نقلت مواقع عن مصدر وصفته بالمطلع على التحقيقات أن المتهم صاحب المصنع ومديره يجري البحث عنهما بعد اختفائهما، وأن المتهمين أنشأوا المصنع وبدأوا في صناعة الجبن منذ نحو 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة أموالهم خلال تلك الفترة قُدّرت بما يقرب من 3 ملايين جنيه (نحو 190 ألف دولار)، بينما تم ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع.

على مواقع التواصل أثارت القضية حالة من الغضب حيث طالب الكثيرون بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدين أن الأمر يتعدى الغش التجاري ويصل إلى تعمد الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.